Anitta é confirmada nas edições do Rock In Rio de Lisboa e do Brasil

Após ser dispensada pela produção do Rock in Rio 2017, Anitta foi confirmada em duas edições da festa: a de Lisboa, em junho de 2018, e do Brasil, em 2019. O anúncio foi feito no Twitter do evento, na manhã desta sexta-feira, 15.

''Você quer Paradinha? Então, vai ter em dose dupla: Anitta confirmada no Palco Mundo em 2019 aqui no Rio, e também no Rio in Rio Lisboa 2018!'', escreveu a organização do festival na postagem.

No site oficial do RiR Lisboa, eles publicaram que o público irá assistir, pela primeira em Portugal, o "verdadeiro Show das Poderosas" e classificou Anitta como "um autêntico fenômeno a nível mundial", já que ela foi eleita a 15ª artista mais influente do mundo nas redes sociais pela revista "Billboard".

Além da funkeira, também já foram anunciados no Palco Mundo o cantor Bruno Mars, Demi Lovato e as bandas Muse e The Killers. Os ingressos para o Rock In Rio em Lisboa já começaram a ser vendidos no site do Evetim e custam entre R$ 310 e R$ 524.

Dispensada

Após o cancelamento do show de Lady Gaga no Rock in Rio de 2017, Anitta foi uma das cantoras mais lembradas pelos fãs para substituir a norte-americana.

Porém, a organização da festa descartou a funkeira da grade de atrações por considerar que ela "não estaria pronta para ocupar um lugar no Palco Mundo", o que gerou comoção nas redes sociais.

Você quer paradinha, @? Então vai ter em dose dupla: @Anitta confirmada no #PalcoMundo em 2019 aqui no Rio, e também no #RockinRioLisboa 2018! Vem dar close em Lisboa, cidade eleita como o melhor destino do mundo! Ingressos aqui: https://t.co/K8Y4gSBa6Z pic.twitter.com/jITSxeRbaB — Rock in Rio (@rockinrio) 15 de dezembro de 2017

