Anitta e Cláudia Leitte se apresentam em Salvador no mês de agosto

As cantoras Anitta e Claudia Leitte desembarcam em Salvador no próximo dia 5 de agosto para a realização de um show no Wet'n Wild, na avenida Paralela. O evento, que marca o aniversário de 8 anos da boate San Sebastian, está previsto para começar às 22h.

Em nota, a organização do festa informou que o espaço receberá uma superestrutura para atender o público da melhor forma possível. Os ingressos para o evento custam entre R$ 60 (pista) e R$ 120 (àrea vip front stage).

Os primeiros bilhetes já podem ser adquiridos no site do bloco Blow Out. Já nos balcões de ingressos, as vendas começam a partir desta quarta-feira, 28.

