Anitta divulga teaser do mais novo trabalho 'Bola Rebola'

A cantora Anitta divulgou na terça-feira, 19, o teaser do seu mais novo trabalho, intitulado 'Bola Rebola', gravado no final do mês de janeiro, em Salvador.

O clipe conta com a participação do cantor colombiano, J. Balvin, da dupla de DJ's Tropkillaz e do Mc Zaac. O teaser será lançado nesta sexta, 22, nas plataformas digitais da cantora.

adblock ativo