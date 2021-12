Anitta divulga prévia do clipe "Vai Malandra" com trecho da música; assista

Para matar um pouco a curiosidade dos fãs e seguidores, Anitta compartilhou, na tarde desta quinta-feira, 14, uma prévia da nova música de trabalho dela: "Vai Malandra". O lançamento oficial do single e do videoclipe será na próxima segunda, 18.

Nas imagens, Anitta aparece de cabelos trançados e com um biquíni feito de fita isolante. Em outros momentos, ela usa um maiô bem decotado, roupas curtas e vários colares no pescoço, dançando ao som de muito funk.

As filmagens aconteceram em agosto, no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Na ocasião, quem também participou das gravações foi o modelo baiano Pietro Baltazar, apelidado por Anitta como o "Justin Bieber do Vidigal".

A música "Vai malandra" faz parte do projeto Check Mateda artista. Nomes como Mc Zaac, Maejor, Dj Yuri Martins e Tropkillaz também participam do single. Confira o trailer abaixo:

Da Redação

