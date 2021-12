Anitta divulga nome e capa de música em parceria com Marília Mendonça

A cantora Anitta divulgou nesta sexta-feira, 25, a capa do single 'Some Que Ele Vem Atrás', que traz parceria com Marília Mendonça. A artista usou a conta no Instagram para mostrar aos fãs a novidade.

De acordo com informações do Uol, a música será lançada na próxima terça-feira, 29, no Prêmio Multishow. Marília Mendonça ainda provocou a curiosidade do público ao comentar na publicação: "complete a frase: 'quanto mais cê some...'".

Veja a publicação abaixo:

