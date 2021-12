O lançamento oficial do novo clipe e da música "Deixa Ele Sofrer" da cantora Anitta, na televisão e na internet, aconteceu na noite desta quinta-feira, 16, e deu o que falar nas redes sociais.

No Twitter e no Facebook, a hashtag #DeixaEleSofrer foi uma das mais usadas pelos internautas. Além disso, horas após ser divulgada, a canção tornou-se a mais vendida do iTunes Brasil, ultrapassando nomes como Ed Sheeran.

Sites internacionais chegaram a falar sobre o sucesso do lançamento, como o "NT Diário", da Argentina, que atribuiu à cantora Anitta o título de "princesa pop da música brasileira".

A música "Deixa Ele Sofrer" foi o primeiro single do álbum novo da artista, que será lançado em setembro.

Marketing

Anitta e sua produção montaram uma estratégia de marketing muito bem sucedida. A cantora assistiu ao vídeo em um cenário especial (no mesmo estilo do clipe) e respondeu às perguntas dos fãs, com transmissão ao vivo por meio de seu canal no YouTube.

Além disso, ela ainda presenteou os admiradores mais atentos aos detalhes do clipe com produtos exclusivos, por meio de uma espécie de gincana.

Produção

Para dirigir seu novo vídeo, Anitta contratou o diretor colombiano Gustavo Camacho - que já fez clipes para vários artistas colombianos, inclusive Shakira.

O clipe foi todo gravado em plano sequência, que é uma técnica cinematográfica cuja a câmera filma sem cortes.

Vazamento

Vale lembrar que a música acabou vazando na web na quarta-feira, 15. Se o intuito era sabotar o lançamento, o efeito surtido foi outro, pois atraiu mais publicidade.

Confira o clip:

Da Redação Anitta bomba nas redes sociais com nova música e clipe

