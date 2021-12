Angústia e perda influenciaram novo álbum do Coldplay

Divórcio, muitas vezes, traz fantasmas na bagagem. Seja em separações amigáveis ou conturbadas, memórias e ressentimentos preenchem a mente dos casais. Com Chris Martin, vocalista e multi-instrumentista do Coldplay, a situação não foi diferente. O britânico separou-se recentemente da atriz Gwyneth Paltrow, após 10 anos juntos e dois filhos.

A angústia e perda de Chris influenciaram fortemente nas composições do sexto álbum de carreira da banda, intitulado Ghost Stories e lançado no mês passado.

Após três anos desde o seu último CD, Mylo Xyloto (2011), o álbum teve coprodução de Paul Epworth, compositor e produtor famoso pelos trabalhos com Adele, Bloc Party e Kate Nash e pela própria banda. A gravadora do grupo, Parlophone, é a mesma dos grupos Radiohead e Gorillaz.

Processo criativo

Ghost Stories é um álbum conceitual, com temática influenciada pelo processo vivido por Martin. Conta a história de um homem que encontra-se em uma situação complicada, devido ao término repentino do seu relacionamento com a pessoa amada.



O personagem mostra diversos estados emocionais, como angústia, aceitação, esperança e, também, tristeza. O álbum explora ações passadas e os efeitos que podem trazer futuramente, além de mostrar a capacidade individual de amar alguém. Diferente dos dois últimos lançamentos, desta vez Coldplay retoma ao clima melancólico, que fez a banda alavancar grandes hits.



O CD foi fortemente promovido pela banda, antes do lançamento. Foram lançado dois singles e clipes, de Magic e Midnight e, recentemente, A Sky Full of Stars.

Em abril, o grupo anunciou uma caça ao tesouro, na qual fãs de todo o mundo poderiam procurar por rascunhos contendo letras das nove canções do álbum. Os papéis foram colocados em livros de histórias relacionadas a fantasmas, em livrarias de diversos países. As folhas foram encontradas no México, Cingapura, Helsinki, Barcelona, Nova York, Dublin, entre outros lugares.



O grupo também realizou um especial televisivo, filmado em um anfiteatro na cidade de Los Angeles. Pela primeira vez, cantaram todas as canções de Ghost Stories.

Filantropia

No começo, a banda tornou-se conhecida por doar 10% dos lucros para a caridade, ação que continua até hoje.



Eles também fizeram protestos contra a invasão do Iraque, em 2003, além de participar do álbum Hope For Haiti Now, que arrecadou dinheiro para vítimas do terremoto que aconteceu no Haiti em 2010.



Chris Martin é vegetariano e apoia a Meat Free Monday desde 2009, campanha criada por Paul McCartney (Beatles), que incentiva as pessoas a deixarem de comer carne um dia durante a semana.



Coldplay é comumente igualado ao grupo irlândes U2. Ambos são considerados filantrópicos e apoiam ativamente causas sociais e políticas, além de terem realizado eventos beneficentes, como Band Aid 20, Live 8 e Hope For Haiti Now: A Global Benefit for Earthquake Relief.

adblock ativo