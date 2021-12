Angela Ro Ro lança músicas inéditas e novas parcerias

"Eu fui uma sortuda. A vida sorriu para mim, eu sorri de volta e estamos de braços dados até agora". O reconhecimento da cantora e compositora Angela Ro Ro sobre sua travessia existencial se revela no DVD e CD Feliz da Vida!, que acaba de ser lançado, com 13 músicas inéditas e três regravações.

"O produto foi feito com a intenção de abrir o leque autoral de parcerias", diz ela, que gravou De Amor e Mar (com Ricardo MacCord), Vou por Aí (parceria com Antonio Adolfo) e Canto Livre, dela e de Ana Carolina.

Gravado ao vivo no Teatro NET Rio, Feliz da Vida! contou com participações no palco de Diogo Nogueira, Frejat, Sandra de Sá e Jorge Vercillo. Com os dois últimos, compôs Beijo na Boca e Capital do Amor.

Frejat aparece em dueto no clássico Amor Meu Grande Amor, do primeiro disco dela, de 1979, gravado pelo Barão em 1996. E a cantora registrou Malandragem pela primeira vez, composta para ela por Cazuza e Frejat no final dos anos 1980.

Com 38 anos na época, a cantora achou a música belíssima, mas o repertório do disco Prova de Amor já estava fechado. Ligou para Cazuza: "Seu louco, desvairado! Você acha que eu vou gravar que ainda sou uma garotinha! Daqui a pouco vou estar com 40 anos!". Cazuza brincou: "Então eu vou dar pra qualquer uma, vou dar pra todas". E Ro Ro: "Dê, seu galinha". E numa dessas ironias do tempo, lá estão Angela e Frejat.

O DVD também conta com participações no estúdio de Paulinho Moska (parceiro na faixa-título) e Maria Bethânia, cantando Fogueira. "Só fui fã, como sou de Bethânia, dos Beatles", sintetiza Ro Ro.



O CD e o DVD foram produções independentes, mas a artista acaba de fechar um contrato de cinco anos com a gravadora Biscoito Fino. Em maio último, ela mereceu um tributo, Coitadinha Bem Feito (Joia Moderna), apenas com cantores interpretando suas canções.

Veja vídeo da música Canto Livre

Os dias felizes voltaram após a cantora ter cruzado a turbulenta década de 1990, marcada pela morte dos pais e problemas de saúde, com obesidade mórbida. No ano que vem,comemora 35 anos de carreira e 15 anos sem fumar, beber e "sem lamber o meio-fio". Perdeu 62 kg. Na música Opium, cantada em inglês, ela fala sobre o que pensa hoje sobre as drogas e faz um apelo na abertura: "Pelo menos salvem as crianças".

Explica: "Para não morrerem mais Amy Winehouses, para não morrerem mais Janis Joplins e para que Angelas não entrem num inferno para depois, com tanto esforço, sair".

Mas mesmo quando esteve no inferno, não deixou que sua alma e música adoecessem. "Fui muito caluniada, injuriada, difamada e humilhada. Fui maltratada por segurança pública, gente armada, estranha".

Água limpa



Com uma vida intensa, ela diz que acha estranho censuras e proibições, a respeito da polêmica da Associação Procure Saber, que defende a exigência de autorização para biografias serem escritas e comercializadas.



"Eu fiz muita besteira na vida, meu filho. Não precisavam inventar nem caluniar besteiras que eu não fiz. Agora, quem está na chuva é pra se molhar. Quem faz biografias sensacionalistas não é pesquisador, historiador e nem gosta de música".

Veja vídeo da música Vou por aí

Com humor desconcertante, revela seu receio: "Meu maior pavor é que alguma pessoa que não saiba escrever direito faça uma redação nojenta da minha vida. Não me agridam com um português mal escrito".



Por isso, está se precavendo e escrevendo uma autobiografia. "Tem muita coisa que é muito mais interessante, densa e intensa, curiosa, secreta da minha vida que só eu sei". Bethânia tem mesmo razão quando diz no DVD: "Angela é transparente, nítida, água limpa".

