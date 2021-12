Angela Maria lança CD de voz e violão em Salvador

Depois de 64 anos de carreira, Angela Maria já havia experimentado de tudo. Faltava, no entanto, provar do básico. É isso que ela faz agora, no CD À Vontade em Voz e Violão, que ganha lançamento em Salvador. Os shows acontecem sexta-feira, 24, e sábado, 25, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Assim como no álbum, a cantora sobe ao palco acompanhada apenas do violonista Ronaldo Rayol. Irmão do cantor Agnaldo Rayol, o músico foi um dos que sugeriram o formato minimalista.

"No início fiquei meio ressabiada. Mas antes de gravar lançamos a ideia num show em São Paulo e o público adorou", conta Angela Maria, por telefone.

Sucessos do passado

A insegurança inicial tinha outro motivo. É que a proposta era gravar justamente canções que nunca estiveram em seu repertório. Por isso, os fãs podem ser surpreendidos por faixas como Nunca (Lupicínio Rodrigues), Retalhos de Cetim (Benito di Paula), Só Louco (Dorival Caymmi) e Vá, mas Volte (Wando).

"A ideia foi cantar músicas de colegas falecidos ou sucessos que estavam esquecidos no passado. São músicas que os jovens não conhecem e tem muito jovem na minha plateia", garante.

Mas, é claro, seus próprios sucessos também estarão lá. Gente Humilde, Vida de Bailarina, Tango Pra Tereza e Babalu têm lugar garantido.

adblock ativo