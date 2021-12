Ângela Maria e Cauby Peixoto fazem show Reencontro no TCA

Há mais de 50 anos Cauby Peixoto e Ângela Maria mantêm uma forte amizade e parceria musical. Depois de algumas décadas, a dupla retorna aos palcos com a turnê do novo disco, intitulado O Reencontro.



Salvador é uma das escolhidas para receber os artistas, que passam pela cidade nesta quinta e sexta-feira, 9 e 10, às 21 horas, no Teatro Castro Alves (Campo Grande). Ingressos variam entre R$ 70 e R$ 90 (referente à meia entrada).



Nos shows, a dupla é acompanhada por um quinteto de piano, baixo, violão, bateria e sopros, com direção geral de Thiago Marques Luiz.



O terceiro CD da dupla traz Ângela e Cauby em suas essências, cantando ritmos que consagraram os mais de 60 anos de carreira de ambos. Samba-Canção, Bolero e Música Romântica fazem parte do repertório, que também inclui Como é Grande meu Amor por Você (Roberto e Erasmo Carlos), Apelo (Vinicius de Moraes/Baden Powell), Alguém como Tu (Jair Amorim/José Maria de Abreu), O Mundo é um Moinho (Cartola), entre outros sucessos.



História



Nos anos 60, Cauby Peixoto convidou Ângela Maria para cantar em sua boate, a Drink, no bairro do Leme, Rio de Janeiro. Na ocasião, o cantor subiu ao palco para acompanhá-la em Samba em Prelúdio (Vinicius de Moraes).



O primeiro disco juntos foi lançado em 1982, Angela &Cauby. Entre os destaques, está a versão de Começaria Tudo Outra Vez (Gonzaga Jr). Dez anos depois, um show no Imperator, no Rio de Janeiro, serviu como base para um CD ao vivo.



