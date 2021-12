Angela Maria apresenta novo álbum em Salvador

Angela Maria volta a Salvador para apresentar seu novo CD "Angela à Vontade em Voz e Violão", acompanhada pelo violonista Ronaldo Rayol, nos dias 25 e 26 de setembro, às 21h, no Teatro SESC Casa do Comércio. Os ingressos custam R$ 60 (balcão) e R$ 75 (plateia) e estão à venda na bilheteria do teatro e no site Compre Ingressos.

No repertório, clássicos musicas que nunca foram regravadas por ela, como "Nunca" (Lupicínio Rodrigues), "Retalhos de cetim" (Benito di Paula), "Só louco"(Dorival Caymmi) e "Manhã de carnaval" (Luiz Bonfá e Antônio Maria), além de seus grandes sucessos: "Gente Humilde", "Vida de Bailarina", "Tango Pra Tereza", "Lábios de Mel" e "Falhaste Coração".

Angela apresenta ainda temas de Cartola ("As Rosas Não Falam"), Caetano Veloso ("Esse Cara"), Roberto e Erasmo ("O Portão"), entre outros, e atende pedidos da plateia que também pode pedir canções.

