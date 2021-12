Andréia Pradho apresenta Nova Cena no Sesi

Sempre que um artista encara o palco, se não é simplesmente por ser viciado em aplausos, é porque muitas coisas íntimas quer expressar. Uma convicção, um modo de estar no mundo ou seu sentimento de realidade.

A cantora e compositora Andréia Pradho tem perfeita noção disso quando intitula seu show de Nova Cena, que acontece nesta terça, 18, e na próxima, 25, no Teatro Sesi Rio Vermelho, às 20 horas.

Além de o título ser um nome de uma das músicas do show, composta por Moisés Gabrielli e Galvão, também traduz um novo momento na sua trajetória. "É um estado de espírito e uma forma de encarar minha carreira, aceitar minha indisciplina musical, mas fazer disso uma coisa produtiva", revela.

Andréia tem mostrado seu trabalho em shows solo, como Del Fuego, em 2010, no Theatro XVIII; ou 5 para 3, em parceria com as cantoras Nana Meirelles e Jacinta Ferraz, visto no mesmo Teatro Sesi.

Também foi vencedora, em 2006, do Festival de Música da Rádio Educadora, com a canção Coração Vazio, em parceria com Marcelo Praddo. "Sempre tive oportunidades, mas nunca quis lidar com isso. Quando você está fazendo um show, tudo pode acontecer e sempre fiquei um pouco amedrontada. Agora, quero jogar isso às favas. Vou fazer do jeito que sei fazer e não vou ficar pensando se vai ser bom, nem me preocupar com o que vem de fora", afirma.

Intimidade

A confiança do novo momento acontece também por estar cercada dos músicos da banda Cozinha Brasileira, com quem tem intimidade e se apresentado. Da nova safra de composições, ela apresenta, entre outras, uma parceria com Zélia Fonseca, em Para Onde.

No repertório livre e paradoxal de Nova Cena, tem espaço para releituras de Fé Cega, Faca Amolada (Milton Nascimento), A Tua Presença (Caetano Veloso), Pois É (Ataulfo Alves), Brocal Dourado (Tulipa Ruiz) e Dose Dupla (Luiz Lasserre). O show conta também com participação da cantora Marcela Bellas, com quem vai cantar Me Leve, de Herbert Valois.

Na próxima terça, é a vez de chamar ao palco Nana Meirelles. A influência da cantora Elis Regina também está nas entrelinhas deste momento. "Elis é uma referência muio forte, gosto dessa coisa mais densa, mas ao mesmo tempo de sua simplicidade e intensidade".

Estar num palco, afinal, é tudo que artistas assim desejam. "É o lugar em que me sinto mais à vontade, como se fosse um santuário. Quero estar cercada de boas vibrações. É onde me realizo e posso ser quem quiser".

