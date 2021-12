Andrea Martins faz show multimídia nesta quinta-feira

A cantora e compositora Andrea Martins (vocalista da Canto dos Malditos na Terra do Nunca), faz show solo, intitulado Cine Solaris, na próxima quinta-feira, 21, às 20h, na Sala Walter da Silveira, na Biblioteca Pública dos Barris. O repertório inédito conta com canções autorais e projeções de imagens. Segundo a artista, esse formato busca proporcionar ao público uma experiência de fruição diferenciada.

"O Cine Solaris nasceu com a intenção de levar o show para um lugar onde se dedica total atenção à experiência audiovisual, a sala de cinema. A ideia é propor uma imersão sensorial", conta Andrea. O projeto é realizado em parceria com Natália Arjones, produtora, artista plástica e compositora, que participa da concepção da parte visual da apresentação.

Andrea percebeu que estava "engavetando" composições que não se encaixavam no som da Cantos dos Malditos e em outros trabalhos. Essas ideias, algumas novas, outras antigas, se reinventaram no Cine Solaris. Além disso, ela conta que passou a "meter a mão em tudo" e aprender a utilizar softwares e programas de edição e mixagem, o que deu mais liberdade para pensar nas ideias e executá-las.

"Compus, gravei, mixei, editei vídeos. Antes, fazia isso em escala menor, mas sempre me interessei em pensar para além da composição", revela. Por conta dessa incursão por outras áreas da produção artística, no show, as faixas ganham essa característica multimídia.

As imagens projetadas durante a apresentação são de Arjones, Matheus Tanajura e da própria Andrea, que é acompanhada pelo guitarrista Átila Santana e pelo DJ Mangaio. O video mapping fica por conta de Ian Fraguas.

A artista concilia vários trabalhos. Uma banda cover de Novos Baianos, Nossos Baianos, o coletivo Minavu, de arte feminina e a Canto dos Malditos na Terra do Nunca. Ela afirma que, embora tenha todos esses projetos, não existe uma prioridade constante. "A ideia é alternar as prioridades".

No show, além das canções autoriais, a música "Super Mulher", de Jorge Mautner, será apresentada no Cine Solaris em uma releitura elaborada pela artista. Do rock ao samba, passando pela música eletrônica, as influências de Andrea são amplas. Ela conta que tem escutado "um mix de coisas e estilos". Entre os artistas, Gal Costa, o disco lançado em 1969, Pedra Branca e Stromae, fazem parte da a playlist de Andrea.

