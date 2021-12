Anderson, do Molejo, brinca sobre influência da mãe em bissexualidade: "Disse para comer de tudo"

Após ser acusado de estupro pelo funkeiro MC Maylon, o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, resolveu falar abertamente sobre sobre sua bissexualidade.

Segundo o artista, suas opções nunca foram um segrego para os amigos mais íntimos. Em entrevista ao jornalista Alê Oliveira, em seu canal de YouTube, o vocalista relembrou como foi a sua adolescência no Rio de Janeiro.

“Eu nasci na Abolição (bairro do subúrbio do Rio). Minha mãe falava que se eu não comesse tudo eu não iria brincar. E na minha época de moleque – tem gente que tem vergonha de assumir – era muito ruim de comer mulher. A gente que era feinho e não tinha dinheiro pra comprar roupa e tinha sempre um ‘viado’ mais velho do bairro pra falar assim: ‘aí, quer ganhar um short da moda? Quer ganhar um tênis? Deixa eu dar um…’ Eu ia fazer o que? Tentei recusar, mas não dava, em casa não eu não tinha nada”, declarou.

Ainda de acordo com o cantor, o ato pelo qual ele foi acusado foi realizado sob o consentimento do MC, que teria feito a acusação após uma crise de ciúmes.

adblock ativo