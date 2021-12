Andaluz e Tabuleiro Musiquim se apresentam em Salvador

A banda Andaluz convida o grupo Tabuleiro Musiquim para o show de lançamento do seu segundo EP "Troque uma peça de lugar" nesta sexta-feira, 30, às 22h, no Dubliners Irish Pub, no Rio Vermelho, em Salvador. Os ingressos custam R$ 15.

Com influência de artistas soteropolitanos como Ronei Jorge e Cascadura, a banda anfitriã da festa - formada por Thiago Brandão (voz e violão), Danilo Arcodaci (guitarra), Danilo Figueiredo (contrabaixo) e Allan Villas Bôas (bateria) - apresentará um show de caráter intimista, misturando a linguagem popular brasileira com a roupagem progressiva de nomes do rock britânico, como Pink Floyd e Beatles.

Já o Tabuleiro Musiquim - formado por Silvio de Carvalho (voz e guitarra), Bruno Balbi (guitarra), Coelho (contrabaixo), Thiago Gomes (bateria) e Diego Cerqueira (percussão) - mostrará ao público uma mistura de samba, rock e eletrônico, em um repertório autoral, com elementos regionais que remetem à cultura baiana, mas que possui referências desde Caetano Veloso a Nação Zumbi.

