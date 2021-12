Ana Paula Albuquerque lança CD com show gratuito

Ana Paula Albuquerque lança oficialmente seu primeiro CD, intitulado "Ana Paula Albuquerque", nesta quinta-feira, 11, às 19h, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. O show terá entrada franca e será seguido de noite de autógrafos no CD.

Para este primeiro CD, algumas composições foram especialmente criadas para Ana Paula Albuquerque, como "Se Você for da Bahia" (Gil Vicente Tavares e Ivan Huol), "O Céu e a Mata" (Ivan Bastos e Sandra Loureiro) e a letra de José Carlos Capinan para o tema instrumental de Mou Brasil, "Saudade Só".

No repertório também, composições de Gilberto Gil, Rosa Passos, Roberto Mendes, Capinan, Ordep Serra, Gil Vicente Tavares, Ivan Huol, Ivan Bastos e Dom Lula Nascimento, que refletem a trajetória musical de Ana Paula e evidenciar as suas múltiplas influências e referências musicais, que fazem Ana Paula Albuquerque uma reconhecida intérprete de música popular brasileira e baiana, jazz e música erudita.

O CD reúne vários ritmos e tendências, como sambas, ijexás e baladas, como "I Love You" (Dom Lula Nascimento), além de ritmos de influência latina, traduzidos pelas canções "Melissa" (Roberto Mendes e Ordep Serra) e "Corra Lá" (Gerônimo e Carlinhos Brown).

No texto de apresentação do CD, Capinan discorre sobre a vivacidade e intensidade deste trabalho musical: "Ana Paula Albuquerque pode usar o seu nome para identificar a sua arte porque com ela compõe um corpo inteiro, leitura própria de uma mulher se oferecendo às palavras e às canções como forma de elevar a compreensão que vem dos poetas e dos compositores, faz isso com prazer, com mergulho, concentração, resultando numa forma de canto vivo que nos comove e autentica a vida".

O CD Ana Paula Albuquerque foi patrocinado pela Vivo, através do Fazcultura, e a turnê de shows tem o apoio financeiro do Fundo de Cultura da Bahia, das Secretarias de Cultura e da Fazenda e do Governo do Estado. A direção artística do show é de Gil Vicente Tavares, a direção musical de Ivan Huol, a iluminação de Eduardo Tudela, a concepção do cenário de Ricardo Sans,com realização de Gringo Freitas e o figurino de Renato Carneiro. Produção da Celeiro das Artes.

