Ana Muller se apresenta no projeto TOCA! em Salvador

O Goethe-Institut recebe nesta sexta-feira, 28, o show da cantora e compositora Ana Muller. A apresentação faz parte da 2ª edição do projeto TOCA! que estreou no dia 14 e segue com duas apresentações por mês além de um encerramento especial em dezembro.

Ana Muller é natural de Ibatiba, município do Espírito Santo e é conhecida pela sua voz doce e pelo seu ritmo musical de MPB retrô. A paixão pela música vem desde pequena e artista deu início a sua carreira em 2015, após postagens de vídeos na internet.

O show começa às 20h e os ingressos estão disponíveis através do site Sympla.

