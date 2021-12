Ana Mametto faz show grátis no lançamento do Outubro Rosa

O lançamento do Outubro Rosa, evento que alerta contra o combate ao câncer de mama, acontece nesta quarta-feira, 1º, com show gratuito de Ana Mametto, Banda Didá e convidados. O evento acontecerá na Praça Costa Azul, às 18h. Além do show, haverá distribuição de brindes e informativos, palestra com especialista em mastologia e oficina de turbantes.

Com o intuito de reforçar a prevenção, a cantora Ana Mametto irá explicar sobre a realização do autoexame da mama no palco. Já a oficina tem por objetivo apresentar uma solução bonita e prática para mulheres que perderam o cabelo por conta de tratamentos quimioterápicos e radioterápicos ou que presenciaram pessoas próximas sofrendo com isso.

A campanha do Outubro Rosa está em sua 5ª edição e tem como princípio enfatizar a luta contra o câncer de mama, promovendo diversos eventos para alertar a sociedade sobre o necessidade do diagnóstico precoce e os riscos trazidos pela doença.

adblock ativo