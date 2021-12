Depois de lançar o álbum Saudação, onde presta uma homenagem ao repertório afro-brasileiro, a cantora Ana Mametto trabalha agora no seu novo projeto. Trata-se da música Pra Sempre com Você, que foi lançada nesta sexta-feira, 18, em todas as plataformas digitais, além de ganhar um clipe que será apresentado no canal da artista no YouTube.

"Esse trabalho foi feito com muito carinho, a gente tirou de dentro de nós tudo que tá guardadinho de saudade no coração da gente. É muita gente distante, muita gente que já se foi por conta da pandemia", disse a artista nesta sexta-feira, 18, em entrevista ao programa "Isso é Bahia", da rádio A TARDE FM.

Composta por Yacoce Simões, a música é um Xote – ritmo tradicional nas festas juninas no Brasil – que traz na letra o tema da saudade dos momentos marcantes compartilhados com outras pessoas, conta Ana Mametto.

“Pra Sempre com você é uma música que fala da saudade como forma de gratidão, uma comemoração por ter vivido momentos incríveis ao lado de quem se ama. Os festejos juninos têm a força de unir amigos e famílias. Com o distanciamento social necessário e sem a nossa festa, a saudade aperta ainda mais. A música é conforto”.

A gravação reuniu os músicos Yacoce Simões, no baixo, violões, guitarras, blocks, pratos, ganzá, teclados e acordeon; e Citnes Dias na bateria, zabumba e triângulo. O clipe foi gravado e mixado no Taba10studio, em Salvador.

"A festa junina tem uma relação familiar de unir pessoas, e, com mais um ano sem poder fazer isso, essa saudade tá vindo muito forte. É a maior festa do país é o nosso São João, que acolhe o Nordeste inteiro", completou a artista.

Confira o clipe:

Da Redação Ana Mametto fala sobre saudade e gratidão em novo lançamento

adblock ativo