Ana Cláudia Lomelino lança álbum de teor místico

O equilíbrio entre misticismo, experimentação e lirismo caracteriza a estética de mãeana, primeiro álbum solo de Ana Cláudia Lomelino - cantora da banda carioca Tono -, lançado no dia 19 de outubro pela gravadora Joia Moderna na plataforma SoundCloud.

Em sua primeira obra, a artista, nascida no Rio de Janeiro, conduz a criação de signos e melodias com fluidez em canções que, no geral, foram elaboradas especialmente para o disco e têm a atmosfera da vida da artista como inspiração.

A equipe de compositores conta com os experientes e produtivos Caetano Veloso, Cézar Mendes e Adriana Calcanhoto, que figuram ao lado de músicos mais novos, porém, já de destaque no cenário brasileiro, como Rubinho Jacobina, Marcelo Callado, Quito Ribeiro, Bem Gil e Domênico Lancellotti.

"Eles me injetaram bastante confiança quando recebi as composições que deram corpo ao conceito. Todos que participam deste projeto me conhecem pelo menos um pouco e tudo que existe nesse trabalho sou eu. Posso dizer que o que norteou tudo foi a minha própria figura", conta Ana Cláudia.

Ela é coautora de três faixas: Pérola-Poesia, em parceria com Domênico Lancelloti; Sonho de Voo, com o produtor do disco Bem Gil; e Dom, junto com João Bernardo.

A lista de músicos que participaram da gravação do álbum tem nomes como Bruno Di Lullo, Berna Ceppas, Domenico Lancellotti, Pedro Sá, Marlon Sette, entre outros.

Singularidade

Em mãeana, Ana Cláudia aborda o seu misticismo-sincrético-antropofágico, de bonecas sem cabeça, orixás e ufos. Nas palavras da artista, um "xamanismo contemporâneo". "Não tenho religião, mas bebo livremente de todas que conheço". As letras também trazem marcas da personalidade da cantora, que são reveladas ou ocultadas pelo lirismo das canções.

Na sonoridade, a variedade de referências torna um despropósito qualquer tentativa de definição rígida do álbum. Porém, é possível perceber características nas faixas que dão corpo estético ao trabalho.

Em Romance Espacial se destacam os sinais tropicalistas transpostos a um experimentalismo contemporâneo carregado de diferentes timbres e ruídos, em um jogo ora nostálgico ora futurista.

Daniel Oliveira Ana Cláudia Lomelino lança álbum de teor místico

Na faixa homônima ao disco, de Rubinho Jacobina, o conteúdo híbrido de amor, maternidade e crença na ufologia é acompanhado por sons de flautas com aspectos psicodélicos, enquanto a condução melódica do refrão enfatiza a forma temática, que é marca da bossa nova.

Nessa direção, em Não Sei Amar, de Caetano Veloso, e Pérola-Poesia, o campo de inflexão vocal é reduzido e remete novamente ao estilo criado por João Gilberto e, sobretudo, ao canto de Nara Leão. As duas canções também convergem no forte teor intimista.

Ritmos

A artista traz citações rítmicas afro-brasileiras em Bem Feito (Adriana Calcanhoto), samba incrementado pelo som do acordeom de Mestrinho, e em Mãe Imã (Luana Carvalho), que tem percussão em evidência e participação de Fábio Lima no berimbau.

"Desde o princípio descrevia a música de mãeana com uma bossa ufo e tribal. Para o meu coração os ritmos afro-brasileiros são o que existe de primitivo de maior qualidade. Sons que transformam e chamam o corpo a pulsar o presente com graça e força", afirma.

Esses elementos da bossa nova e as nuances tropicalistas, entremeadas por sonoridades de matriz africana, contribuem para que mãeana consiga abarcar características do que há de mais próprio na canção popular brasileira.



Dessa forma, o álbum tem referências construídas com consciência, na poética e nas sonoridades, que dão solidez ao conceito. Ao mesmo tempo, o canto de mãeana, de timbre agudo e maternal, traz eflúvio próprio e leveza que dispensa qualquer excesso ou intensidade.

