Ana Carolina traz a Salvador nova turnê em novembro

A cantora e compositora Ana Carolina traz a turnê "Grandes Sucessos" para Salvador. O show será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 15 de novembro, a partir das 18h30. O valor dos ingressos será de R$ 100 (inteira) e R$ 200 (camarote, inteira).

Ana Carolina comemora 15 anos de carreira e, no repertório, não vão faltar os sucessos como "Quem de Nós Dois", "Confesso", "Encostar na Sua", "Rosas", "Elevador", dentre outras canções.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do TCA, Sac's do Shopping Barra e Bela Vista ou através do site do Ingresso Rápido.

