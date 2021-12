Ana Carolina retorna a Salvador com turnê 'Grandes Sucessos'

A cantora Ana Carolina volta aos palcos de Salvador com a nova turnê "Grandes Sucessos". O evento acontecerá no dia 15 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 18h30.

Para a ocasião, Ana promete embalar o público com hits que marcam os 15 anos de sua carreira. Dentre eles, “Elevador”, “Garganta”, “Cabide”, “Rosas”, “É Isso Aí” e outras.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e pelo site Ingresso Rápido. Os valores vão de R$ 50 a R$ 200.

