Ana Carolina faz show no Clube Espanhol

Ana Carolina volta a Salvador para apresentar a turnê de lançamento de seu mais novo CD e DVD, "#AC ao Vivo", com o show "Sucessos", no dia 18 de julho, às 20h, no Clube Espanhol. No repertório, a cantora vai emendar os hits da carreira, como "Pole Dance", "Garganta", "Esperta", "Pra Rua Me Levar", "Sinais de Fogo", "Cabide" e "Rosas", entre outros.

A cantora estará acompanhada de um trio de músicos: Dunga no baixo, Leonardo Reis na percussão e Danilo Andrade nos teclados. A ideia do show de sucessos acompanhada pelo trio surgiu depois que Ana Carolina excursionou pelos Estados Unidos, em 2012, com apresentações lotadas nas cidades de Nova York, Boston, Houston, Miami, Orlando, Los Angeles e São Francisco. A repercussão das apresentações fez com que a cantora decidisse trazer o projeto também para o Brasil, enquanto finalizava os preparativos para a turnê de lançamento de "#AC".

Os ingressos do primeiro lote estão à venda nos balcões de ingressos no valor de R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia) e R$ 120 (Área Vip).

adblock ativo