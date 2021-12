Ana Carolina expõe telas e canta em Salvador

Pela primeira vez, Ana Carolina deixará vestígios de sua presença em dois lugares ao mesmo tempo. A cantora mineira faz show amanhã, à noite, na Concha Acústica do TCA. Antes, apresenta seu lado artista plástica com uma exposição de telas no foyer do mesmo teatro.

A dobradinha faz parte da turnê Ensaio de Cores, que chega a Salvador depois de passar pelas cidades do Rio de Janeiro e de Bauru, no interior de São Paulo. Na capital baiana, a exposição ganha repeteco no domingo.

À época do lançamento do DVD homônimo, a artista sugeriu que um teatro seria o lugar ideal para este show. Os planos mudaram, mas a expectativa continua a mesma.

“Ensaio de Cores veio ao encontro do desejo de fazer algo para um público mais atento, mais sensível. Mas a Concha Acústica é uma delícia e o público baiano idem, tenho certeza que será muito especial. Tomara que a Lua cheia apareça”, torce a cantora, que concedeu entrevista exclusiva a A TARDE.

Trilha de novela

A dica é válida, especialmente por se tratar de um repertório de “canções que apontam novos horizontes”, embora venham sendo apresentadas ao público, aos poucos, desde 2010. O carro-chefe é Problemas, que caiu na boca do povo depois de ressoar na novela Fina Estampa.

Mas os shows anteriores serviram para a cantora perceber que não foi só desta que o público gostou. “Você não Sabe, do Totonho Villeroy, que tem aquele estilo ‘mal criado’ dele, e a minha primeira parceria com o Edu Krieger, o samba Pra Tomar Três, tiveram uma resposta imediata”, comemora.

Outra aposta da nova safra é Simplesmente Aconteceu. “Pega pela emoção. Ela deu tão certo que vai parar na trilha da novela Guerra dos Sexos”, adianta Ana Carolina. A quem interessar possa, o remake assinado por Silvio de Abreu com direção de Jorge Fernando tem estreia prevista para o início de outubro, em lugar de Cheias de Charme.

Mas é claro que um ou outro hit mais antigo pode pintar no repertório, que prevê um passeio por 18 músicas. “Fecho com Eu Comi a Madonna e, se o público estiver animado, o bis é sempre o momento de mandar uma daquelas canções que todo mundo quer ouvir”. Portanto, preparem seus pedidos.

Exposição beneficente

O cenário de Ensaio de Cores inclui a projeção de telas assinadas por Ana Carolina, que serão expostas e vendidas no foyer. Parte da renda obtida com as vendas será doada para a Associação de Diabetes Juvenil, instituição paulista que atende jovens portadores da mesma doença com a qual a cantora convive desde os 16 anos.

“Eu ainda sou iniciante... Ainda”, brinca a cantora, que vem aperfeiçoando o traço a partir de aulas com a artista plástica Katie Van Sherpenberg. “O importante é poder ajudar e, de alguma maneira, estar mais perto de quem leva um dos quadros para casa, uma honra”.

