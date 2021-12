Ana Carolina e Seu Jorge se reencontram em show na Fonte

Há pouco mais de uma década, a mineira Ana Carolina, 41 anos, e o carioca Seu Jorge, 45, se encontraram meio que por acaso e a música É Isso Aí estourou nas rádios do país. Coroados com CD triplo de platina e DVD de diamante, os músicos fizeram só quatro shows e deixaram uma legião de fãs com gostinho de quero mais.

A espera acabou. No sábado, 7, às 18h, Ana e Jorge se apresentam na Arena Fonte Nova. No repertório, sucessos dos dois, parcerias, a nova Mais Uma Vez (Nós Dois) e, claro, É Isso Aí. "Aquele foi um trabalho inesperado, por nós mesmos e para os fãs, foi tudo muito casual e rápido. Acho mesmo que houve um encontro de nossas personas artísticas. A música tem esse poder, atravessa o tempo e quando cai no gosto da galera...", afirma Ana Carolina.

Para Seu Jorge, a cantora foi uma espécie de madrinha. "Antes da nossa parceria, eu não tinha uma carreira com tanta expressão popular. Fazia uma coisa mais discreta, e foi tudo avassalador. Ela me permitiu experimentar esse sucesso e me abrir, sem medo, para o que viria depois", conta.

O show que será apresentado aos baianos é definido por Ana como "filho de preto com gay e muito bem sucedido". Ao todo, são 30 músicas e muito pouca conversa. Só há uma pausa para retrospectiva bem-humorada dos últimos 11 anos: eles falam do primeiro presidente "negão" dos Estados Unidos e da primeira presidente mulher do Brasil.

Outro momento surpreendente da turnê é a inclusão de músicas como Tiro Ao Álvaro (Adoniran Barbosa), Coleção (Cassiano) e Talismã (Leandro & Leonardo). "Foi um sucesso avassalador e havia no público e em nós aquela questão 'será que eles vão se reunir novamente?'. Quando vimos havia passado uma década. Queríamos levar esse show para os quatro cantos do Brasil e para a Bahia, pedir as bênçãos a todos os santos", diz Ana.

"Eu vou cantar músicas da Ana e ela vai cantar as minhas. Somos pessoas diferentes ao final desses 10 anos, amadurecemos, eu investi em morar fora, a Ana saiu com novos trabalhos, mas, no fundo, acho que passou muito rápido", acredita Seu Jorge.

A cantora ainda não sabe se a turnê - que passa por Salvador e outras 12 cidades - será registrada. "Ainda estamos no processo de 'degustação' da coisa ao vivo, cara a cara com o público...", encerra.

