Ana Carolina e Chiclete comandam o 3º dia do festival

Ana Carolina e a banda Chiclete com Banana são os destaques desta sexta-feira, 18, do Festival de Verão Salvador. A mineira Ana Carolina pretende contar com a participação de cinco convidadas do The Voice Brasil, incluindo a vencedora Ellen Oléria - que vai se apresentar no festival também nesta sexta, no palco Estúdio do Som. Já o Chiclete com Banana vai fazer uma prévia do Carnaval no Parque de Exposições. A festa começa a partir das 18h.

A noite ainda terá shows da Capital Inicial, de Jorge & Mateus e, encerrando, o Harmonia do Samba. Tulipa Ruiz também se apresenta no palco Estúdio do Som.

Confira a programação desta sexta-feira:

15 Verões

Ana Carolina

Capital Inicial

Chiclete com Banana

Jorge & Mateus

Harmonia do Samba

Passarela do Ritmo

Duas Medidas

Kart Love

Humberto & Ronaldo

Magary Lord

Fantasmão

Estúdio do Som

Alex Góes & Eva Cavalcante

Ellen Oléria

Tulipa Ruiz

Bis Experience

Roberta Lago

Arthur Berenger

AJ Perez

Keemo

Luan Delucci

