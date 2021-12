Ana Carolina e Capital Inicial fazem 3ª noite do FV

Com 40 minutos de atraso, a programação da terceira noite do 15º Festival de Verão, nesta sexta, 19, foi iniciada ao som de Ana Carolina. A cantora mineira abriu sua apresentação com a canção "Você não sabe", seguida por outros sucessos, como "Nada pra mim", "É isso aí", "Quem de nós dois" e "Garganta".

Um dos momentos mais aguardados do show da artista foi a execução de "Rosas", que foi apresentada por Ana e outras cinco cantoras que passaram pelo reality show The Voice: Alma Thomas, Liah Soares, Luana Mallet, Maria Cristina e a vencedora Ellen Oléria, que já participou do festival deste ano cantando "Zumbi", ao lado de Saulo Fernandes, na quarta, 16, e fez show solo nesta sexta no palco alternativo Passarela do Ritmo.

Logo depois, quem se apresentou ao público foi o grupo Capital Inicial. A banda liderada por Dinho Ouro Preto fez a sua oitava participação no festival. Dinho dedicou o show a Lara, primeira filha do guitarrista do grupo, Yves Passarell, nascida na noite de quarta.

No palco principal do evento, o 15 Verões, ainda passaram Chiclete com Banana, Jorge e Mateus e Harmonia do Samba.

Público - Nesta sexta, o festival teve mais público do que nos dias anteriores. Tanto que o engarrafamento, não visto nos primeiros dias, chateou parte do público que encontrou trânsito pesado desde o Shopping Paralela.

Um anúncio do que pode acontecer também neste sábado, 19, último dia do evento, no qual se apresentarão Natiruts, Claudia Leitte, Soja, Timbalada e Psirico, que realizará a tradicional lavagem do palco, encerrando o festival.

