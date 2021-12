Ana Carolina celebra 20 anos de carreira com show em Salvador

A cantora Ana Carolina traz para Salvador a turnê 'Fogueira em Alto Mar'. O show celebra seus 20 anos de carreira e irá acontecer no dia 19 de outubro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Os fãs da artista poderão conferir no repertório canções como 'Encostar Na Tua', 'Garganta', 'Elevador', 'Cabide','Rosas', entre outras que acompanham a trajetória de Ana Carolina. O setlist também irá contar com músicas que estão no novo álbum da cantora, que possui o mesmo nome da turnê.

Os ingressos para o show já estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, ou através da plataforma Ingresso Rápido.

