Ana Carolina apresenta seu novo disco no Bahia Café Hall

A cantora Ana Carolina traz o seu mais novo show, "#AC", para Salvador neste sábado, 27, às 23 horas, no Bahia Café Hall. "#AC" é baseado nas canções inéditas do disco homônimo da cantora, lançado em 2013, produzido por Alê Siqueira. O show conta com a direção da cineasta Monique Gardenberg.

O espetáculo de MPB apresenta sonorização moderna, com intervenções tecnológicas como projeções de vídeos assinados pela cantora e interferências de beats, samples, scratchs e vinhetas. No repertório, canções do "#AC", além de novas versões dos antigos sucessos da carreira da cantora.

"O show é consequência do álbum e o próximo disco será consequência deste e assim por diante. Todos os dias nós mudamos, evoluímos e seguimos. Não há qualquer intenção de repetir fórmulas ou deitar na 'cama' confortável da mesmice", conta a cantora.

Ana Carolina vem acompanhada pelos músicos Pedro Baby, na guitarra, Edu Krieger, no baixo, Carlos Trilha, nos teclados, e Leo Reis, na bateria e percussão, além do DJ Mikael Mutti. "O show tem a mesma estética sonora do (disco) "#AC" e conta com uma produção mais tecnológica, mas sem perder a essência 'orgânica'".

Renovação

Cantora, compositora, arranjadora, produtora e instrumentista com quase 15 anos de carreira, Ana Carolina conta sobre sua capacidade de sempre se renovar. "É dever do artista se renovar, experimentar e perseguir novos horizontes. A mudança é um processo natural e nada deve ser premeditado ou calculado. Ela acontece refletindo a própria vida, encontros, descobertas e experiências".

De Chico Buarque a Maria Gadú, as influências e inspirações da compositora passeiam por diferentes estilos e épocas. Ela conta que Chico Buarque sempre foi uma referência, desde quando começou a tocar violão.

"Ainda adolescente, ouvi tudo e aprendi muito sobre suas melodias e letras", conta. Entre suas favoritas está "A Rita", uma das primeiras canções de Chico. E, passado meio século, a canção ganha uma resposta que a cantora compôs ao lado de Edu Krieger - e Chico gravou com ela em "#AC" -, a música "Resposta da Rita"

Outra inspiração para a cantora é Maria Bethânia, que, inclusive, foi a responsável por encomendar a resposta para a canção de Chico. "Já cantamos juntas, fiz canções para ela". E ainda a cantora Maria Gadú, com seu caminhar, também é inspiração para Ana Carolina. "A música tem dessas coisas, não faz distinção entre idades, épocas e estilos", conta.

Questionada sobre um possível "estilo Ana Carolina de cantar", inclusive de novas cantoras, a artista rebate. "Cada voz tem sua assinatura, assim, Nana Caymmi ou Gal Costa serão sempre únicas. Não há mérito e nem recompensa a quem quiser parecer outra cantora. Volto minha atenção em conhecer ainda mais minha voz e não é bom que assumam que tenho um estilo específico, pois posso cantar de outra maneira amanhã".

Com público fiel a seus shows, a cantora promete um grande espetáculo em Salvador. "Temos uma sintonia e amo visitar a Bahia. Quero poder passar uns tempos nessa terra que me encanta pela poesia, música, humor, ritmo e energia. Eu sou apaixonada pela Bahia. Talvez seja coisa de outras vidas, de 'outros carnavais'".

