Ana Carolina apresenta novo show em Salvador

Ana Carolina apresentará seu novo show, da turnê "#AC" - baseado no seu último CD homônimo, lançado em junho de 2013 - no dia 27 de setembro, às 23 horas, no Bahia Café Hall, em Salvador. Com direção da cineasta baiana Monique Gardenberg ("Ó Paí, Ó"), o show terá intervenções tecnológicas.

A sonorização terá diversas interferências de beats, vinhetas e instrumentos tecnológicos. O repertório mesclará canções do último álbum com versões novas de antigos sucessos de Ana. Além disso, #AC terá três novidades: as músicas "Fire", de Bruce Springsteen; uma versão bem humorada para "Periguete", de MC Papo, com mashup com "Você não vale nada, mas eu gosto de você"; e uma nova versão de "Coração Selvagem" de Belchior.

A apresentação também contará com inserções de vídeos que tenham edição e direção da cantora, além de filmagens de Monique. A meia entrada custa R$ 60 (pista); R$ 90 (área vip), e R$ 120 (camarote).

adblock ativo