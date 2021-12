Ana Carolina apresenta nova turnê em Salvador neste sábado

Em celebração aos seus 20 anos de carreira, a cantora e compositora Ana Carolina fará um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, neste sábado, 19 de outubro, a partir das 19h.

A apresentação conta com músicas de seu novo álbum, “Fogueira em Alto Mar”, título que dá nome a sua nova turnê. Além disso, Ana irá apresentar grandes sucessos que marcaram sua trajetória nas últimas duas décadas, a exemplo de ‘Encostar Na Tua’, ‘Garganta’, ‘Elevador’, ‘Cabide’, ‘Rosas’, entre outros.

As entradas custam R$ 60 (arquibancada-meia), R$ 120 (arquibancada-inteira), R$ 100 (camarote-meia) e R$ 200 (camarote-inteira), e podem ser adquiridas na bilheteria do TCA, nos Sac’s Barra e Bela Vista ou através do site Ingresso Rápido.

adblock ativo