Ana Cañas faz cinco apresentações em Salvador

A cantora paulistana Ana Cañas, volta a Salvador para apresentar um show inédito ao público baiano. A artista fará cinco apresentações na capital, mais precisamente na Caixa Cultural Salvador, localizada na Carlos Gomes, de 13 a 16 de dezembro. Na quinta e sexta-feira, a apresentação será às 20h, no sábado, às 17h e 20h e domingo, às 19h.

Com o show “Voz e Violões”, Ana subirá ao palco acompanhada dos músicos Thiago Barromeo e Estevan Sinkovitz, ambos nos violões (nylon e aço) e bandolim e interpretará canções do seu novo álbum “Todxs”, como “Lambe-Lambe”, “Independer (parceria com Arnaldo Antunes e Taciana Barros), “A onça e o escorpião”, além de sucessos de outros artistas como Tigresa de Caetano Veloso, Eu Amo Você de Tim Maia e Velha Roupa Colorida de Belchior.

Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) e os interessados podem adquirir os bilhetes a partir de quinta-feira (13), na Caixa Cultural, das 9h às 20h.

