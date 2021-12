Amy Winehouse: 10 anos de 'Back to Black'

"They tried to make me go to rehab, but I said, no, no, no", diz, desafiadora, Amy Winehouse, na primeira frase do disco Back to Black, que completa 10 anos nesta quinta-feira, 27.

Três anos depois de Frank, que já havia colocado Amy no mapa da música britânica com uma voz poderosa, que transformava em contemporâneo todo o soul do século 20, ela lançou esse petardo, 11 canções e só 34 minutos.

O disco se tornou o segundo mais vendido do século 21, apesar de não ter nenhum single no topo das paradas britânicas e não ter vencido o Brit Awards do ano (mas o álbum levou vários Grammy no ano seguinte).

Combinando uma sensível capacidade de composição poética, sua voz inconfundível e a produção impecável dividida entre Mark Ronson (que virou o queridinho da indústria musical) e Salaam Remi, o disco apresenta uma das narrativas artísticas autobiográficas mais devastadoras dos últimos 20 anos. É lindo.

