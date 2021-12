Ampliada venda de ingressos para shows de Roberto Carlos na Bahia

Os ingressos para os shows de Roberto Carlos na Bahia vão começar a ser vendidos nesta quarta-feira, 12, para todo o público. Os fãs podem efetuar a compra pela internet, por telefone (4003-6860), ou nas bilheterias nos estádios. Desde segunda-feira, 10, os clientes dos cartões Credicard Emoções já podiam adquirir os ingressos, na pré-venda.

O primeiro show do rei será no dia 26 de maio, no município de Feira de Santana, no Estádio Joia da Princesa, às 20h30, com abertura dos portões às 18h30. No dia 27, Roberto Carlos se apresenta em Vitória da Conquista, no Estádio Lomanto Júnior, também às 20h30, com abertura dos portões às 18h30.

A classificação etária do evento é a partir de 18 anos. Menores poderão ir aos shows acompanhados dos responsáveis.

