Amor é o tema do novo disco de inéditas de Djavan

Depois de quatro anos sem lançar um disco com composições inéditas, Djavan volta com Rua dos Amores, álbum que tem o amor como tema central e traz 13 composições individuais do músico. Com o estilo tipicamente Djavan, o disco mostra as características mais marcantes da forma do cantor e compositor alagoano fazer música: uma sonoridade brasileira com influência de jazz, dançante e com uma batida de violão ritmada.

Segundo Djavan, o disco não partiu da ideia de fazer um trabalho sobre o amor, simplesmente fluiu de forma natural. "A minha intenção não foi falar de amor em si, mas, usando o amor como elo, falar das circunstâncias, de insegurança, corações cansados, amor platônico, amor na juventude, amor na adolescência, amor maduro", explica o cantor. Mas não é só de amor que vive o disco. "Para destoar um pouco, tem Pode Esquecer, (décima faixa do CD), que é uma sátira política", destaca.

Cancioneiro popular - Antes de Rua dos Amores, Djavan estava mergulhado no projeto do seu disco anterior, Ária, no qual ele aparece apenas como intérprete e regrava uma seleção do que o cantor se refere como o cancioneiro popular brasileiro. "Para fazer o Ária, como não sabia o que cantar, tive que ouvir todo o cancioneiro, desde Villa-Lobos até os compositores atuais", conta.

Todo esse processo de imersão nas canções que desenharam a história da música brasileira influenciou a produção do novo CD. "O fato de eu ter ouvido o cancioneiro popular brasileiro praticamente inteiro, para poder formatar o repertório do Ária, talvez tenha trazido uma influência na hora que eu fui compor este disco".

15 anos depois Rua dos Amores também marca o reencontro de Djavan com os músicos com os quais ele não trabalhava há 15 anos. Carlos Bala na bateria, Paulo Calazans e Glauton Campello nos teclados e piano, Marcelo Mariano no baixo e Torcuato Mariano na guitarra, além da dupla dos metais Jessé Sadoc (trompete) e Marcelo Martins (sax e flauta) formam a banda.

Para o cantor, eles fazem a diferença na qualidade sonora do disco. "Os músicos são marcantes na virtuosidade deles e em poderem revelar toda a minha ideia musical de forma íntegra", afirma. "Eu queria ter de novo o nível de execução que eles são capazes. Queria de novo dividir e vivenciar aquele elo fluente e inteligível musical que há entre eles e eu", confessa.

Show e rádio - Até o dia 31 de outubro, Djavan estará em estúdio preparando o show da turnê, que tem inicio previsto para novembro, mas ainda sem nenhuma data confirmada. Para o repertório o cantor promete algumas das novas canções e outras consagradas. "A gente consegue colocar um grupo de músicas novas no show, mas tem os clássicos que todo mundo quer ouvir. Então eu faço arranjo novo para os clássicos, para que seja um repertório bom de fazer e bom de ouvir", afirma.

A canção que já toca nas rádios é Bangalô. "A música que vai para o rádio é uma escolha de toda uma equipe da gravadora. Eu fui voto vencido. Não que eu não ache Bangalô uma música boa para rádio, mas eu não queria começar com uma balada", confessa Djavan.

O CD já está à venda e, pela primeira vez, Djavan lança simultaneamente ao disco físico uma versão virtual, no iTunes Store. Outro lançamento do cantor nesta loja virtual é a gravação inédita de De Flor em Flor, composição já gravada por Gal Costa e Rosa Passos.

