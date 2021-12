"Amamos os fãs baianos", diz Jonathan, da banda P9

As fãs baianas da banda carioca P9 podem comemorar. Após inúmeros pedidos nas redes sociais, Jonathan, Michael, Igor e Guilherme farão o show "PNight" neste sábado, 9, às 16 horas, no Tarantino Art Bar, na Barra, em Salvador. Os ingressos custam R$ 66 (pista) e R$ 220 (área vip). Quem adquirir a segunda opção terá direito a conhecer e tirar fotos com os rapazes, no que é chamado de "Meet & Greet".

A festa, que também terá um DJ antes da atração principal, vai trazer, no repertório, músicas do CD de estreia do grupo, "P9", lançado em 2013, como "Love You In Those Jeans", "My Favorite Girl" e "New York Minute". As duas primeiras, inclusive, integraram as trilhas sonoras das novelas "Salve Jorge" e "Amor à Vida", da Rede Globo.

A banda já veio à cidade, mas não para fazer show. Em maio deste ano, os meninos vieram para promover "Homem Aranha 2: A Ameaça de Electro", no Cinemark do Salvador Shopping, pois a música "Just The Two Of Us" faz parte da trilha sonora do filme no Brasil. No mesmo dia, também realizaram um "Meet & Greet" em um hotel para cerca de 100 fãs.

Boy Band Brasileira

Em 2010, o produtor internacional Jason Herbert decidiu desenvolver um projeto para a criação de uma boy band brasileira e, um ano depois, convidou Igor e Michael para a banda. Após seleção feita por uma agência de artistas, Jason encontrou Jonathan e Guilherme, que se juntaram para formar a P9.

Em um bate-papo descontraído, os rapazes falaram sobre a banda e a expectativa para o show na capital baiana. Confira abaixo:

Qual a expectativa do grupo para o show em Salvador?

Igor: Muito boa, porque é o primeiro show e o público daí é muito caloroso. A gente gosta dessa energia.

Michael: Quando viemos a primeira vez, foi a maior loucura no shopping (para a sessão especial de "Homem Aranha 2")! As fãs se escondendo para tentar nos ver...

Igor: Foi a primeira vez que precisamos de segurança, pois não precisávamos antes de Salvador (risos).

Vocês têm algum contato com as fãs baianas?

Michael: Temos com todas as fãs, na verdade, mas as baianas sempre pedem muito para que a gente faça shows por aí. É bom realizar os desejos das fãs.

Como a P9 surgiu?

Michael: Eu conheci o Igor surfando, e tínhamos amigos em comum. Ele namorou, inclusive, uma menina do meu condomínio. Na época, cada um tinha sua banda, até que ele conheceu o idelizador da P9 e procuramos mais gente para completar o grupo. Depois conhecemos o Gui e o Jonathan, que tocava fundo de quintal.

Jonathan, como foi sair do samba para uma banda pop?

Jonathan: Sou bem eclético, mas no lugar que eu moro no Rio de Janeiro é bem isso: samba, pagode... Aprendi a tocar pandeiro. Contanto que seja música, não faz diferença. Música é música, e se for feita com amor, melhor.

Quais são as referências musicais de vocês?

Igor: Rock antigo, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers e alternativo.

Gui: MPB e jazz, mas, com a banda aprendi a gostar de outros ritmos, também.

Jonathan: Ultimamente tenho ouvido muito sertanejo. Sou fã de Jorge e Mateus e Luan Santana. Também gosto de Drake (rapper).

Michael: Sou eclético, e a gente sempre faz uma brincadeira sertaneja. Mas o que tem no meu iPod mesmo é rock, folk e indie.

Vocês abriram shows de Justin Bieber e de One Direction no Brasil. Qual foi a sensação de abrir shows de ídolos internacionais?

Michael: Abrir o show de Justin Bieber foi um dos maiores momentos da nossa carreira, estávamos muito nervosos, mas saímos felizes. Vamos levar isso pra vida inteira. O show do One Direction, também, o Morumbi lotado, é inexplicável. Muita gente cantando sua música e você não acredita.

Qual recado vocês mandariam para os fãs baianos?

Jonathan: Quero agradecer aos fãs de Salvador, que pedem show no Twitter. Amamos vocês e estaremos aí daqui a dois dias pra fazer uma bela festa.

Michael: Já coloquei meu dicionário de "baianês", que ganhei de uma fã quando fui aí, e vou pedir acarajé no hotel (risos).

Assista ao clipe da música "My Favorite Girl":

Juana Castro "Amamos os fãs baianos", diz Jonathan, da banda P9

