Amado Batista é ferido por pedrada e encerra show; veja

Amado Batista foi atingido por uma pedra de gelo durante show no domingo, 8, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ferido, Batista cantou apenas duas músicas e encerrou a apresentação.

Os fãs fizeram queixas da falta de estrutura da casa noturna, do atraso na apresentação e da falta de respeito ao cantor. Batista só subiu ao palco por volta das 4 horas da madrugada.

Irritada, a plateia vaiou as bandas que antecederam a entrada do astro do brega. Quando Amado Batista começou o show, cantou apenas as duas músicas e saiu.

Voltou ao palco cerca de cinco minutos depois e foi recebido com vaias e latinhas de cerveja. Uma pedra de gelo arremessada atingiu a face do cantor e provocou um ferimento. Veja o vídeo:

Da Redação

