Alvorada comemora 43 anos com festa no Pelourinho

O samba estará em festa no próximo domingo, 14, quando o primeiro bloco do gênero da Bahia, o Alvorada, comemora 43 anos. A celebração começa cedo, às 9h, com missa na Igreja de São Francisco, no Terreiro de Jesus. A parte profana inicia às 15h, na praça Tereza Batista, no Pelô, com o Encontro da Diversidade Cultural. Ingressos a R$ 10.

A roda de samba contará com os grupos Bambeia, Partido Popular e Na Média, além das participações de Gal do Beco, Aloísio Menezes, Arnaldo Rafael e Roberto Mendes.

Alguns desses nomes também marcarão presença no Carnaval da agremiação, que este ano vai para a rua homenageando a Associação Protetora dos Desvalidos (APD). “É difícil pensar em todas as mobilizações e entidades que surgiram por conta da existência e princípio solidário da entidade. E dentro do que nós acreditamos, evidenciar a trajetória da APD e mostrar sua importância é uma honra para o Alvorada, que – nesses 43 anos de existência– tem o propósito e levar para o espaço da festa, assuntos que evidenciam pilares da cultura negra e valores essenciais de combate a qualquer tipo de violência ou desigualdade”, diz o presidente Vadinho França.

Carnaval com o melhor do samba

Para a folia já estão confirmadas as vozes da ala de canto, Valdélio França, Bira (Negros de Fé), Tiago (Relicário Samba Meu), Marco Poca Olho (Samba Tororó), Arnaldo Rafael (Samba de Cozinha), Romilson (Partido Popular) conduzidos pelo grupo Bambeia. Como de costume, o bloco traz um convidado de fora da Bahia e este ano é a voz de Arlindinho e a promessa do samba Diógines Tiee.

Para curtir o melhor do samba, a fantasia já pode ser comprada nos balcões de ingressos de todos os shoppings e nos balcões do Samba Vivo dos shoppings Liberdade Piedade por R$ 170 em 3 vezes ou à vista, por R$ 150.

