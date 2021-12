Álvaro e Eric Assmar tocam juntos

Nesta quinta-feira, 13, às 21h30, Álvaro e Eric Assmar, respectivamente pai e filho, sobem ao palco no Póstudo (Rio Vermelho) para o show Acoustic Blues. No repertório, os dois apresentam clássicos do blues, como HoochieCoochie Man, Walking By Myself, Crossroads, Ramblig On My Mind, e músicas autorais de cada um.

Da carreira de Álvaro, canções do disco Special Moment (2001), e Blues à La Carte (2005). De Eric, temas como Lonesome Walker, do CD recente do Eric Assmar Trio, lançado no último mês de novembro. Ao que tudo indica, pai e filho podem se encontrar em breve para registrar numa gravação a apresentação acústica. O ingresso custa R$ 15.

