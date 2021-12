Alto do Bonfim ganha novo espaço cultural

O ambiente inspirador do Alto da Colina do Bonfim, normalmente associado a um local de fé, acaba de ganhar um novo espaço cultural. A varanda da Casa dos Romeiros, na Praça do Bonfim, abriga desde o início do mês o projeto Verão da Colina.

“Nós construímos uma programação, convidamos algumas atrações bem interessantes e estamos convidando mais atrações. Queremos divulgar e dinamizar mais aquele lugar”, conta Simone Reis, idealizadora do projeto.

Para este sábado, 17, o Verão da Colina traz o Dose Sonora, grupo que tem como objetivo estudar e divulgar a prática do estilo do choro, considerado o primeiro gênero musical urbano tipicamente brasileiro e que resiste desde meados do século XIX.

O grupo é formado pelo flautista/saxofonista Dell Barreto; Anderson Ramos (pandeirista); Leo Ramos (violonista e luthier); Alex Fabiano (cavaquista); e Carlos Rocha (bandolinista).

O Dose Sonora iniciou carreira em 2016, com apresentações públicas no bairro da Liberdade, resgatando as rodas de choro que aconteciam no local há duas décadas.

Programação

A programação do projeto segue nos dias 24 de fevereiro, com Lussy Diniz interpretando clássicos da música francesa, e 3 de março, com o Grupo Bago de Jazz.

O Verão da Colina tem o apoio da Devoção do Senhor do Bonfim. O evento é gratuito e tem como opção para drinques e petiscos os espaços Vila Criativa (com comida regional) e o Santo Café.

Além disso, o Espaço do Artesanato também estará aberto, com boas opções em artesanato tradicional e religioso, entre outros.

Novidades

Para Simone Reis, o projeto é um incentivo para que as pessoas permaneçam mais tempo no bairro. ”Hoje o soteropolitano e o turista podem visitar a Igreja do Senhor do Bonfim e após a visitação tem outra atividade cultural para apreciar naquele lugar”.

Outra novidade é que a partir desta semana o Museu Santuário Senhor do Bonfim estará aberto a visitação e os visitantes poderão subir na torre da igreja e apreciar uma vista privilegiada da Península Itapagipana e da Baía de Todos-os-Santos.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

