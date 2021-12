Alpha Blondy lança novo DVD no Bob Marley Day

Salvador, 9 de novembro de 2013. Cerca de 20 mil pessoas aguardavam o show mais esperado da República do Reggae, no Wet'n Wild. Mas a apresentação de Alpha Blondy, que gravava seu DVD, foi interrompida ainda no início, por conta de uma confusão na plateia que ganhou grandes proporções devido à lotação máxima do espaço. Cinco meses depois, o artista da Costa do Marfim voltou à capital baiana para lançar o DVD South American Tour 2013 - Mystic Power, finalizado graças à apresentação no Vorterix Reggae Festival, em Buenos Aires.



O lançamento aconteceu na noite deste sábado, 26, no Wet'n Wild, durante mais uma edição do Bob Marley Day, que homenageou os 33 anos de morte do rei do reggae, a serem completados no dia 10 de maio. Desta vez, Alpha cantou para um público mais tímido - cerca de 5 mil pessoas - distribuído em um ambiente muito menor do que em sua última apresentação. Aliado ao local escolhido para receber os shows (o espaço superior do Wet'n Wild, próximo ao portão de entrada principal), a chuva que caiu durante a noite parece ter inibido alguns fãs a saírem de casa.



Mas bastou o primeiro acorde de "Jerusalem", música que sempre inicia a apresentação, para que os regueiros baianos corressem para a frente do palco para cantar junto com o ídolo. Completaram o repertório outros clássicos da carreira do artista, como "Cocody Rock" e "Brigadier Sabari". Além de cantar em inglês, francês, no dialeto Dioula e momentaneamente em Hebraico ou Árabe, Alpha também soltou a voz no seu português afiado, como aconteceu em um trecho da canção Bahia, que homenageia o estado e marcou o encerramento do show (Deus é mais/ Bahia sangue bom/ Deus é mais/ Bahia de Todos-os-Santos).



Antes de mostrar o sucesso "Peace in Liberia", o cantor mandou a sua mensagem de paz para o público. "A Guerra é o grito contra a humanidade. Mas nós queremos paz no Congo, na Somália, na Líbia, na Síria, no Iraque, no Paquistão e em todos os lugares", disse ele. E no dia do Bob Marley Day, não poderia faltar uma homenagem ao rei do reggae. Durante a apresentação dos integrantes de sua banda, Alpha puxou "The Heathen".



Além dele, completaram a grade de atrações o reggaeman Edson Gomes, a banda carioca Ponto de Equilíbrio e a baiana Adão Negro. A noite foi aberta pela banda Semente Roots, que não estava na divulgação oficial do evento mas animou o público que esperava pelas atrações principais.



Em seguida, a Ponto de Equilíbrio anunciou o lançamento do seu DVD em Salvador, que acontece em agosto. Depois, inúmeras "pancadas" musicais se seguiram durante o show, entre elas "Odisseia na Babilônia", "O que eu vejo", "Janela da Favela" e "Coisa Feia", além do clássico Soul Rebel, de autoria do homenageado da noite.



"A Ponto de Equilíbrio espera voltar a Salvador mais e mais vezes e ser recebido desta maneira", agradeceu o vocalista do grupo, Hélio Bentes.



Já o reggaeman Edson Gomes, o penúltimo a se apresentar, não poderia fazer outra coisa a não ser mostrar as canções já conhecidas dos fãs baianos e brasileiros, entre elas "Malandrinha", "Perdido de Amor" e "Sangue Azul".



Fechando mais uma edição do evento em Salvador, o Adão Negro mostrou porque é considerado um dos grandes grupos de reggae brasileiro. Ao final do show, a promessa de uma República do Reggae de paz e música boa animou os fãs do estilo para o que virá em novembro.

