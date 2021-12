Pode ser o assobio, pode ser a calmaria ao violão no meio da música, pode ser a curadoria do Spotify, serviço de música por streaming que identificou o potencial do brasileiro e colocou sua faixa em destaque.

O fato é que o DJ Alok, dono do hit Hear Me Now, parceria com Bruno Martini e Zeeba lançada em outubro do ano passado, ultrapassou a marca de 100 milhões de audições na plataforma. O produtor goiano se tornou o primeiro brasileiro a alcançar tal feito.

Estadão Conteúdo Alok é o 1º brasileiro a ultrapassar as 100 milhões de audições no Spotify

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo