Alma Thomas se apresenta em projeto em Salvador

A cantora e compositora americana Alma Thomas é a primeira atração do projeto Jazz Live Sessions, que acontece nesta quarta-feira, 1º, às 21h, no Zen Dining & Music, no Rio Vermelhor.

A artista apresenta canções americanas de várias épocas como "In a Sentimental Mood" (Duke Ellington), "Under The Bridge" (Red Hot Chilli Peppers) e "Only Girl" (Rhianna), reinventadas num show com ambientação jazzística, com brasilidade.

adblock ativo