Alinne Rosa recebe Ivete Sangalo na estreia da Festa Bololô

Alinne Rosa vai receber Ivete Sangalo, Leo Maia e Pedro Pondé, vocalista da Scambo, como convidados especiais para a estreia da nova temporada da Festa Bololô, nesta sexta-feira, 19. A festa acontece no Pestana Bahia Hotel, às 22h, e conta ainda com a batida eletrônica da DJ Renatinha.



Para esta sexta, Alinne vai apresentar as canções do seu primeiro álbum solo, que traz o swing do samba reggae e algumas baladas românticas. No repertório, músicas inéditas como "Estilo Meu", composição de Tatau, e "Chegue Chegando" prometem agitar o público.

Os ingressos custam R$ 50 (feminino) e R$ 60 (masculino), e podem ser adquiridos na Sede Harém (Boulevard 161), Ticketmix e Alô Ingressos (Academias Alpha, Lojas SPN e site).

A temporada da festa, que é produzida pela Diva Entretenimento, vai até o carnaval e será realizada sempre uma vez por mês.





