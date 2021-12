Alinne Rosa lança videoclipe de música pop-romântica

A cantora baiana Alinne Rosa, ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, lançou videoclipe da faixa Nada está Normal, que faz parte do EP Estilo Meu, nessa terça-feira, 7, em sua página oficial no Facebook. A artista caminha por sonoridades diferentes nessa canção, uma música romântica com arranjo pop, e demonstra certa versatilidade em carreira solo.

Gravado no Rio de Janeiro, no final de 2014, o videoclipe foi idealizado pela própria artista e dirigido por Dudu Borges. "Estava na cidade, fazendo ensaio fotográfico em pontos turísticos, quando pensei, que tal gravar as imagens no Rio? Foi uma coisa bem natural e despretensiosa, entramos nos bares, passeamos pela cidade enquanto gravávamos", contou Alinne.

O lançamento coincide com o momento em que a cantora completa um ano de carreira solo, após ter saído da banda Cheiro de Amor, da qual foi vocalista durante 10 anos. "Esse clipe é um exemplo de que tudo tem dado certo. Hoje, eu preciso pensar por dez, mas tenho planejado e as coisas acontecem melhor do que eu esperava. Gostei muito do resultado da música", falou.

Crise do axé?

Puxadora de trio há mais de 10 anos, mesmo com a breve incursão pós-carnaval com essa música romântica pop, Alinne Rosa continua reafirmando a vertente que a consagrou como cantora. "Sou uma cantora de axé-music, mas também gravo trabalhos acústicos, coisas diferentes. Todo mundo tem que ter algumas mudanças", disse.

É quase consenso de que o axé-music é mais uma indústria do que um gênero musical. Nos carnavais, um dos temas mais discutidos têm sido a crise desse mercado, que tem como consequência a redução da venda de abadás, o aumento do número de blocos sem corda e o protagonismo de outros estilos de música durante a festa, como o sertanejo universitário e o arrocha.

Ao falar sobre esse tema, Alline Rosa foi direta. "É necessário que o axé-music tenha mudanças, porque o mercado mudou. Agora cabe a quem comanda essa indústria saber quais são os desafios e o que o público quer".

A cantora deve lançar EP ou álbum ainda neste ano. Ela disse ainda que, depois disso, pretende gravar um DVD, o primeiro da carreira solo.

Confira o vídeo:

Daniel Oliveira Alinne Rosa lança videoclipe de música pop-romântica

adblock ativo