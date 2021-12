Alinne Rosa estreia Pôr do Sol do Vale

Alinne Rosa estreou a primeira edição do Pôr do Sol do Vale neste domingo, 2, na boate Mirante dos Aflitos, em Salvador. A baiana fez um carnaval fora de época para os fãs que lotaram o espaço. A próxima edição acontece no dia 23.

“Fizemos um verdadeiro esquente para o Carnaval. A energia da galera estava lá em cima o tempo todo e isso empolga a gente. Tenho certeza que o bloco O Vale será sucesso mais uma vez”, disse a cantora.

Nesta sexta-feira, 7, Alinne participa da festa "Camarote da Rainha", com Daniela Mercury, em São Paulo. Em 2019, Rosa voltará a puxar o Bloco O Vale no carnaval soteropolitano.

