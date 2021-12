Alinne Rosa é atração do primeiro dia da “Micareta Salvador”

A "Micareta Salvador" vai agitar a capital baiana entre os dias 11 e 14 de outubro, no Wet'n Wild. E para comandar a folia do primeiro dia, Alinne Rosa será a atração de estreia. Rosa vai levar o seu "Bloco O Vale" para festa, que terá abadás para os foliões que irão curtir o evento.

“Essa Micareta Salvador vai ser incrível, com muita gente boa. No primeiro dia vou comandar a festa com Margareth e será só alegria. O bloco O Vale foi sucesso no Carnaval e, tenho certeza, que na estreia da micareta não vai ser diferente. Vamos fazer bonito”, disse a cantora, que esgotou todos os abadás do seu bloco no Carnaval de Salvador 2018.

Alem de Alinne e Margareth na primeira noite, Daniela Mercury e Babado Novo agitarão a festa no sábado, 13. No ultimo dia, no domingo, 14, Claudia Leitte encerrará o evento. Os ingressos serão vendidos no site da San Folia.

