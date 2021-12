Alinne Rosa convida Márcio Victor para festa

O cantor Márcio Victor, líder da banda Psirico, fará participação no show de Alinne Rosa, que acontece na festa Chá da Alice, no dia 14, às 17h, no Clube Espanhol. MC Ludmilla, que estourou em todo o Brasil com os hits Hoje, Fala Mal de Mim e Sem Querer, também faz parte da grade da festa que volta a ser realizada em Salvador.

Os ingressos estão sendo vendidos nos balcões Ticketmix: R$ 50 (pista) e R$ 100 (área vip open bar).

adblock ativo