Alinne divulga tema de bloco no Carnaval de Salvador em 2019

A cantora Alinne Rosa divulgou, nesta quinta-feira, 20, o tema do seu bloco para o Carnaval de Salvador de 2019. Os foliões do "O Vale", que passará no circuito Barra-Ondina no sábado, usarão os colés - abadás em formato de colete - com o tema de super-heróis.

“Estou numa ansiedade para ver meu bloco ativando o super poder. Vai ter festa na rua e muita alegria no Super Vale. Nosso verão será incrível, estou muito empolgada. Vai ter música nova, meus super-heróis estarão comigo no bloco", comentou Alinne.

Em 2018, o bloco desfilou com colés esgotadores. O tema do ano passado foi bombeiro, em alusão à música "Aquele Fogo", um dos hits da baiana para a folia. Nas redes sociais, o seguidores da cantora estavam ansiosos para a chegada do Carnaval.

“Meu Deus, melhor tema real”, escreveu um fã. “Estou ansioso pra saber a minha fantasia do bloco O vale”, comentou outro.

