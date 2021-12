Aline sobre Tamires: "Ela e grama são a mesma coisa"

Aline está cada dia mais focada na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil 15. Durante conversa com Fernando, a loira já faz planos para a formação do próximo paredão, que será no domingo, 8.

Para Aline, ela, Fernando, Marco e Mariza devem combinar os votos e indicar Tamires. "A gente tem que concentrar voto em alguém. Eu, você, Marco e Mariza. A gente vota na Tamires. Tchau, Tamires", disse a loira.

Aline acredita que a presença de Tamires não faz diferença na casa e no jogo. " Ela é aquela planta. Ela e grama são a mesma coisa no jogo. Não interage, não faz nada", disparou a mineira apontando para um vaso com plantas na sala.

